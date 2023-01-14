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25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 03:17 مساء
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
رئيس قسم القسطرة الدماعية في مستشفى برمنغهام في صورة مع أبو جناح بعد إجراء جراحات في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
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أجرى جراح بريطاني رئيس قسم القسطرة الدماغية بمستشفى برمينغهام البريطانية 25 عملية قسطرة معقدة، داخل مستشفى «معيتيقة بطرابلس»، حتى مساء أمس الجمعة.

وتابع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الصحة المُكلف «رمضان أبوجناح» إجراء العمليات ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» اليوم السبت.

وقالت الوزارة: إن العمليات الجراحية جرت بعد توفير المستلزمات والمواد الخاصة بإجراء العمليات من خلال طلبية شراء عاجلة.

توطين العلاج بالداخل عبر الاهتمام بمشاكل معهد الأورام في مصراتة
وأواخر ديسمبر الماضي، قال أبوجناح إن الوزارة تعمل على تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل، خلال زيارة للمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، مؤكدا العمل على حل المشاكل التي تواجه المعهد، بتوفير كوادر طبية عاملة ومشاكل العلاج الإشعاعي.

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والأسبوع الماضي، أعلن ديوان المحاسبة إيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج احتياطيا عن العمل لتسببه في تعطل وصول أموال مخصصة لمعالجة مشاكل توقف علاج المرضى الليبيين في تونس.

أبو جناح بعد إجراء جراحات القسطرة الدماعية في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
أبو جناح بعد إجراء جراحات القسطرة الدماعية في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
رئيس قسم القسطرة الدماعية في مستشفى برمنغهام في صورة مع أبو جناح بعد إجراء جراحات في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
رئيس قسم القسطرة الدماعية في مستشفى برمنغهام في صورة مع أبو جناح بعد إجراء جراحات في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
رئيس قسم القسطرة الدماعية في مستشفى برمنغهام في صورة مع أبو جناح بعد إجراء جراحات في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
رئيس قسم القسطرة الدماعية في مستشفى برمنغهام في صورة مع أبو جناح بعد إجراء جراحات في مستشفى معيتيقة بطرابلس. (منصة حكومتنا)
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