بالصور.. حملة على ورش صيانة السيارات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملة التفتيش على ورش السمكرة والطلاء بمنطقة المشروع، لضبط السيارات المخالفة والتي ليس لها تصريح قانوني.

وقالت المديرية في بيان، اليوم السبت، إن الحملة التفتيشية يشارك فيها رئيس وأعضاء قسم مباحث المرور التابع لمكتب شؤون المرور.

ضبط المركبات المطلوبة في حوادث مرورية

وشددت المديرية على ضرورة التزام أصحاب المركبات بامتلاك التصريح القانوني (ورقة التصليح) الخاص بصيانتها، مشيرة إلى أن الحملة تركز كذلك على ضبط المركبات المطلوبة في حوادث مرورية.

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وتشن المديرية حملات باستمرار تستهدف ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية داخل العاصمة.

جانب من حملة التفتيش على السيارات في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من حملة التفتيش على السيارات في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من حملة التفتيش على السيارات في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

جانب من حملة التفتيش على السيارات في طرابلس. (مديرية أمن طرابلس)