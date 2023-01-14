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عقيلة صالح يدعو «النواب» إلى جلسة في بنغازي الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 01:27 مساء
عقيلة صالح يدعو «النواب» إلى جلسة في بنغازي الثلاثاء
جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية في مقر المجلس ببنغازي، الثلاثاء المقبل، لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال.

وبحث عقيلة صالح، أمس الجمعة، إمكانية تعديل قانون المحاماة، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين في ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية.

جلسة لمجلس الدولة تناقش الوثيقة الدستورية
ومن المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة تشاورية لدراسة الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق المبدئي عليها مع رئيس مجلس النواب في القاهرة قبل نحو أسبوعين.

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اعتداء على النائبة سارة السويح
وفي تطور أمني لافت، تعرضت عضوة مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح، لاعتداء من مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزلها بقنابل يدوية وقواذف «آر بي جي» الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة.

وقال بيان للمجلس، الإثنين الماضي، إن الهجوم جاء «لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب». وشدد البيان على أن تلك الواقعة «لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم».

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