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الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 10:47 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي
نشـرة الصيـد البحري على سـاحل ليبيا اليوم السبت (14 يناير 2023)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• تكاثر للسحب مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح غربية إلي جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة تتحول غدًا إلي شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و19 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي
الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي
الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي
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