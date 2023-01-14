الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.
• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• تكاثر للسحب مع هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح غربية إلي جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة تتحول غدًا إلي شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و19 درجة مئوية.
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