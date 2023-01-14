الأرصاد تحذر الصيادين من الخليح إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة غدًا على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.

• الرياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• البحر قليل الاضطراب إلي خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.