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وفاة شخص في حادث تصادم بالبريقة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 10:31 صباحا
وفاة شخص في حادث تصادم بالبريقة الجديدة
سيارة متضررة من الحادث المروري في البريقة الجديدة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي وفاة مواطن وإصابة آخر جراء حادث تصادم في منطقة البريقة الجديدة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقالت المديرية على صفحتها على موقع فيسبوك اليوم السبت: «وقع حادث على تقاطع طريق مدخل البريقة الجديدة مفترق النصب التذكاري للدبابة بين السيارة رقم 3490-39- نوع -هيونداي - اللون رصاصي تحت قيادة المواطن محمد حمد محمد أحد سكان منطقة البريقة الجديدة الذي كان متجهًا من الغرب نحو الشرق».

حادث في تقاطع الطرق
وتابعت «عند وصول السيارة إلى تقاطع الطرق انعطف السائق إلى الشمال فوجيء بوجود سيارة رقم 1921410-5 نوع سامسونج اللون أسود بقيادة المواطن خالد يوسف سرير أحد سكان البريقة قادمًا من الشرق نحو الغرب فاصطدم بالسيارة».

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وأشارت إلى وفاة سائق السيارة الثانية نوع سامسونج خالد يوسف سرير وإصابة الركاب الثاني المواطن فارس سعد خليفة عوض، مؤكدة إرسالهم إلى مستشفى البريقة لتلقي الإسعافات الأولية وإحالتهم إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا لاستكمال العلاج اللازم.

سيارة متضررة من الحادث المروري في البريقة الجديدة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة متضررة من الحادث المروري في البريقة الجديدة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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