تشكيل لجنة مصالحة في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر عميد بلدية غريان قرارًا بتشكيل لجنة للمصالحة الشاملة في البلدية برئاسة عبدالنبي محمد المبروك.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي يحمل رقم 4 لسنة 2023، على أن تتولي اللجنة المشكلة وضع الترتيبات اللازمة لعودة كل المهجرين من غريان إلى أهلهم وذويهم، وتحقيق المصالحة الشاملة بين كل المكونات الاجتماعية لمدينة غريان.

أعضاء لجنة المصالحة في غريان

وتضم اللجنة في عضويتها، محمود محمد قشوط، وعبدالجليل ميلاد رمضان، ومحمد عبدالسلام نصر، والفيتوري علي الفيتوري.

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وشددت المادة الرابعة من القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس البلدي في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار.