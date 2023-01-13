«الكهرباء»: استمرار أعمال صيانة الوحدة السادسة في محطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس تتواصل بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة، وبمساعدة خبراء من شركة «سيمنز» الألمانية.

وستدخل الوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وستسهم الوحدة في دعم للشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة، وفق البيان.

قطع غيار للمحطة

وفي 20 ديسمبر الماضي، وصلت معدات وقطع الغيار الجديدة الموردة من «سيمنز» والخاصة بصيانة المحطة الرويس.

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وأفادت الشركة، في بيان، بأن المعدات ستستخدم لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة لدعم الشبكة الكهربائية، بعد تفعيل عقد الاتفاقية مع الشركة الألمانية في هذا الخصوص، وتوفير التمويل اللازم.

جانب من أعمال صيانة الوحدة السادسة بالمحطة.