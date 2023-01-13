  • Alwasat News
Atwasat

«الكهرباء»: استمرار أعمال صيانة الوحدة السادسة في محطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 11:06 مساء
«الكهرباء»: استمرار أعمال صيانة الوحدة السادسة في محطة الرويس
محطة كهرباء الرويس، 13 يناير 2023، (الشركة العامة للكهرباء)
alwasat radio

قالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس تتواصل بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة، وبمساعدة خبراء من شركة «سيمنز» الألمانية.

وستدخل الوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وستسهم الوحدة في دعم للشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة، وفق البيان.

قطع غيار للمحطة
وفي 20 ديسمبر الماضي، وصلت معدات وقطع الغيار الجديدة الموردة من «سيمنز» والخاصة بصيانة المحطة الرويس.

- «الكهرباء»: وصول دفعة قطع غيار ألمانية جديدة لمحطة الرويس

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المعدات ستستخدم لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة لدعم الشبكة الكهربائية، بعد تفعيل عقد الاتفاقية مع الشركة الألمانية في هذا الخصوص، وتوفير التمويل اللازم.

جانب من أعمال صيانة الوحدة السادسة بالمحطة.
جانب من أعمال صيانة الوحدة السادسة بالمحطة.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة الفوضى بالمدينة
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» ...
«الصحة» تنعى إخصائيا توفى بعد مشاركته في قافلة طبية ببراك الشاطئ
«الصحة» تنعى إخصائيا توفى بعد مشاركته في قافلة طبية ببراك الشاطئ
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه ...
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
«الكهرباء»: استمرار أعمال صيانة الوحدة السادسة في محطة الرويس
«الكهرباء»: استمرار أعمال صيانة الوحدة السادسة في محطة ......
تاياني: لا يمكننا التفاوض مع «فاغنر» بشأن ليبيا وحققنا الهدف من مهمتي لتركيا
تاياني: لا يمكننا التفاوض مع «فاغنر» بشأن ليبيا وحققنا الهدف......
«الأرصاد» يتوقع سقوط الأمطار غدا على الساحل من الخمس إلى سرت
«الأرصاد» يتوقع سقوط الأمطار غدا على الساحل من الخمس إلى سرت...
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط ......
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم ......
المزيد