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الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 07:44 مساء
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، (أرشيفية: الإنترنت)
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رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية «سي أي إيه» وليام بيرنز لليبيا، كما نفت صحة التقارير التي تحدثت حول اجتماع موسع في العاصمة واشنطن بشأن ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للناطق باسم الوزارة نيد برايس، أمس الخميس، ونشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

زيارة بيرنز
وأمس الخميس، زار بيرنز العاصمة طرابلس حيث التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، حيث قال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه بحث مع مدير «سي أي إيه» التعاون الاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، فيما أكد الأخير «ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة».

وهذه أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى ليبيا منذ توليه هذا المنصب في إدارة الرئيس جو بايدن منذ مارس 2021

لا تعليق من الخارجية
وردا على سؤال صحفي بشأن زيارة بيرنز، قال برايس: «لن أعلق على أي سفر مزعوم من جانب مدير وكالة المخابرات المركزية.. سأحتاج إلى إحالتك إلى الوكالة للتحدث عن أي رحلة محتملة قد يقوم بها المدير».

وطرح صحفي آخر سؤال حول تقارير تحدثت عن اجتماع لمبعوثين خاصين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في واشنطن؛ لبحث كيفية إجراء انتخابات في ليبيا.

تقارير خاطئة بشأن اجتماع واشنطن المزعوم
وأجاب برايس بأن التقارير «غير دقيقة وخاطئة»، متابعا: «نشارك في مشاورات دورية مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين حول أفضل السبل لدعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في تمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا ودعم الشعب الليبي، ونتطلع إلى استضافة مناقشة مستقبلية كما فعلنا في الماضي، لكن لم نؤكد أي تواريخ في هذا الوقت».

- مبادرة القوى الوطنية تؤيد اجتماع واشنطن وتشدد على ضرورة «استبعاد الطبقة السياسية كافة»
- لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
- الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
- المنقوش عقب لقاء مدير المخابرات الأميركية: نتطلع إلى ترجمة المبادرات الممتازة لخطوات ملموسة

وتابع: «نواصل العمل مع القادة السياسيين في ليبيا والشركاء الدوليين للمضي قدمًا في ليبيا، ويتضمن ذلك مسارًا سياسيًا لتحديد إطار زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن.. نحن نؤيد بقوة دعوة الممثل الخاص للأمين العام إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.. نعتقد أنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل».

وأكمل: «نحن نشارك جميع الليبيين الرغبة في رؤية القادة الليبيين يتخذون التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لبدء العملية الانتخابية».

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