  • Alwasat News
Atwasat

احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة الفوضى بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 07:14 مساء
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة الفوضى بالمدينة
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

دان المجلس البلدي الكفرة، احتراق مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبلدية فجر اليوم الجمعة، محذرا من أي محاولة لإشاعة الفوضى بالمدينة، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأفاد نشطاء محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة تعرض عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة للحريق، مرجحين أن يكون الحادث «بفعل فاعل لتعرض الباب الرئيسي للفتح عنوة».

وأضاف أحد المصادر أن المكاتب التي تعرضت للحريق بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة «منفصلة عن بعضها والممرات غير مفروشة مما يؤكد فرضية (فعل فاعل) لحرق كل مكتب على حدة»

بلدية الكفرة تدين حرق مقر الرقابة الإدارية
وقال المجلس البلدي الكفرة في بيان إنه تابع أخبار احتراق مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية فجر اليوم، معتبرا الحادث «سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الأخيرة».

ودان المجلس البلدي «هذا الفعل الإجرامي»، وحث «مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة لكشف ملابسات هذا الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة».

وحذر المجلس البلدي «من أي محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة»، وحث كذلك «كافة الجهات العامة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مقارها بتكليف حراسات وتركيب كاميرات مراقبة وغير ذلك من الوسائل التي تحد من الاعتداء على هذه المقار».

بلدية الكفرة: حريق مقر الرقابة الإدارية يبدو متعمدا
وأضاف البيان أن عميد البلدية عبدالرحمن عقوب أجرى زيارة تفقدية إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة الذي تعرض للحريق، لافتا إلى أن الحادث «يبدو متعمدا».

وأكد عميد بلدية الكفرة أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لينالوا عقابهم، وأن المجلس البلدي وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية وأهالي الكفرة لن يسمحوا بانتشار الفوضى أو الجريمة في المدينة.

آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
آثار الحريق بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بالكفرة، الجمعة 13 يناير 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس

الدبيبة يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز

دراسة أميركية عن الربو تثير جدلا بشأن سلامة الطهو بالغاز
«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي

«ميتا»: المراهقون لن يتلقوا مجددا إعلانات على أساس نوعهم الاجتماعي
كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)

السعودي متعب الشعلان يطرح «دايم أسأل» (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تاياني: مكافحة الهجرة واستقرار ليبيا والبلقان أولوية مشتركة لإيطاليا وتركيا
تاياني: مكافحة الهجرة واستقرار ليبيا والبلقان أولوية مشتركة ...
تاياني: لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا
تاياني: لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا
رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا يأمل عقد مؤتمر المصالحة قبل الصيف المقبل
رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا يأمل عقد مؤتمر المصالحة قبل...
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة الفوضى بالمدينة
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط ......
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم تشابه الأسماء
الداخلية التونسية ترفع القيد عن 1265 مواطنا ليبيا من قوائم ......
«الصحة» تنعى إخصائيا توفى بعد مشاركته في قافلة طبية ببراك الشاطئ
«الصحة» تنعى إخصائيا توفى بعد مشاركته في قافلة طبية ببراك ......
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» ......
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من إشاعة الفوضى بالمدينة
احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والبلدية تحذر من ......
المزيد