تهنئة من الدبيبة لمناسبة حلول العام الأمازيغي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، الليبيين لمناسبة حلول العام الأمازيغي الجديد.

ولهذه المناسبة، تمنى الدبيبة في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن يكون العام الجديد «عام خير علينا جميعا ونحقق فيه مزيد الاستقرار».

- السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالسنة الأمازيغية الجديدة

- «الأعلى للأمازيغ»: الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الأمازيغية

والخميس، هنأت سفارة الولايات المتحدة الأميركية الليبيين بأول أيام السنة الأمازيغية الجديدة، وكتبت عبر حسابها على موقع «تويتر»، «سنة جديدة سعيدة للأمازيغ في ليبيا وحول العالم».

عطلة رأس السنة الأمازيغية

والإثنين الماضي، أعلن المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا، اعتبار الخميس عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973)، وذلك في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى «جميع أبناء الأمة الليبية»، متمنيا أن تكون السنة الجديدة «سنة خير على الجميع».