نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي (الجمعة 13 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، في حين تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون جيدة يوم الغد على مصراتة وسرت.

- الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على زوارة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و18 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.