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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 13 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 11:16 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 13 يناير 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال ومناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتكون الفرصة أفضل يوم الغد خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة، وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على أغلب المناطق، ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة يوم الأحد لتشمل أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد على مناطق الجبل الأخضر؛ ما يسبب جريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و19 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا يوم الأحد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة.

السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة.
 

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