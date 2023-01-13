الجزائر تدعم الجهود الإفريقية لإنجاح مسار المصالحة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن جهود لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا من شأنها «توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في البلاد».

واستقبل رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، رمطان لعمامرة، بالعاصمة برازافيل، حين سلّمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون. وجدّد الوزير الجزائري التعبير على دعم الجزائر للجهود التي يبذلها ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي من شأنها توفير شروط نجاح مسار المصالحة الوطنية.

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واختتمت الخميس أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلق الأحد الماضي في طرابلس، واشرف عليه المجلس الرئاسي بحضور أكثر من 140 مشاركا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

وفي كلمته الختامية اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مبادرة المصالحة الوطنية خطوة جيدة نحو بناء ليبيا. وأضاف «إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستقبل القريب، للأسف، ستقسم ليبيا... ليست مهمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي تحقيق حل في ليبيا، لكن يجب على الليبيين أن يقودوا الطريق».