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ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 12:45 صباحا
ليبيا ترحل 85 تشاديًا أنهوا عقوبة السجن
جانب من عملية ترحيل مواطنين تشاديين أنهوا عقوبة السجن في ليبيا (سفارة تشاد في ليبيا)
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أعلنت سفارة تشاد في ليبيا ترحيل 85 مواطنًا تشاديًا من ليبيا، من قبل وكالة مكافحة الهجرة، بعد أن قضوا مدة عقوبتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وجرى التعرف على هؤلاء المواطنين التشاديين من قبل السفارة، التي أصدرت وثائق سفر لتسهيل عودتهم إلى البلاد، وفق بيان صادر عن السفارة نشر أمس الأربعاء.

وتوجهت السفارة التشادية بالشكر للسلطات الليبية المعنية على حسن تعاونها وتنسيقها المتبادل لتسهيل العودة الآمنة للمواطنين إلى بلدانهم الأصلية.

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وتشاد البلد غير الساحلي الواقع في وسط أفريقيا تحده ليبيا من جهة الشمال، حين يستغل آلاف المهاجرين الأفارقة هشاشة الوضع الأمني على الحدود المشتركة للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط بهدف الهجرة إلى أوروبا لاحقا.

وكانت الحكومة التشادية لفتت مطلع نوفمبر الماضي انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع السائد في جنوب ليبيا، في أعقاب إطلاق رهينة فرنسي أسترالي، مشيرة إلى تواجد العصابات المسلحة الخارجة عن السيطرة. في حين يقود عدد من المرتزقة والمتمردين المنتمين إلى الحركات المسلحة التشادية هجمات انطلاقا من الجنوب الليبي ضد سلطات بلادهم.

جانب من عملية ترحيل مواطنين تشاديين أنهوا عقوبة السجن في ليبيا (سفارة تشاد في ليبيا)
جانب من عملية ترحيل مواطنين تشاديين أنهوا عقوبة السجن في ليبيا (سفارة تشاد في ليبيا)
جانب من عملية ترحيل مواطنين تشاديين أنهوا عقوبة السجن في ليبيا (سفارة تشاد في ليبيا)
جانب من عملية ترحيل مواطنين تشاديين أنهوا عقوبة السجن في ليبيا (سفارة تشاد في ليبيا)
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