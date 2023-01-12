في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد رقم 373 من «جريدة الوسط»، ونطالع في صدر صفحته الأولى تقريرًا يرصد تطورات الأزمة في ليبيا.

ويرصد التقرير الذي جاء تحت عنوان «المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين»، تحركات محلية ودولية لتحديد موعد نهائي للانتخابات متجاوزة مجلسي النواب والدولة. فيما تقول جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن القادة الغربيين نفد صبرهم مع النخب السياسية الليبية التي أخفقت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس للانتخابات.

صراع السلطة يمتد إلى الأموال والنفط

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «صراع السلطة يمتد إلى الأموال والعائدات النفطية».

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «الملف الحقوقي يعيد ليبيا إلى الواجهة الدولية». وأيضًا نقرأ عنوانا يقول «مجلس الأمن: آلاف الأشخاص محتجزون بشكل غير قانوني دون محاكمة». كما نتابع في الصفحة ذاتها موضوعا بعنوان«54 ألف ليبي يجنون الملايين من بيتكوين».

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رأس السنة الأمازيغية.. احتفالات ومعايدات وتمسك بالهوية

وفي الصفحة الخامسة نطالع متابعة لفعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وجاءت بعنوان «هل يتحقق حلم إجراء الانتخابات خلال 2023؟».

وتحت عنوان «رأس السنة الأمازيغية.. احتفالات ومعايدات وتمسك بالهوية»، نقرأ موضوعا ثانيا في الصفحة الخامسة.

انقسام النظام الإيراني

وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها «إعدامات ومواءمات.. النظام الإيراني منقسم حيال الاحتجاجات».

وبعنوان «تحديات أمام حوار الفرقاء في السودان»، نطالع موضوعا يرصد تطورات المشهد في السودان وتفاصيل المبادرة المصرية الجديدة لحل الأزمة السياسية وسط ضغوط الشارع السوداني.

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تشكيك في بيانات مصرف ليبيا المركزي

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعا محليا بعنوان «خبراء يشككون في بيانات الإيراد والإنفاق الصادرة عن المركزي للعام 2022». ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو أربعة آلاف دولار سنويًا».

وفي الصفحة الثقافية نطالع متابعة لمحاضرة ألقتها الدكتورة مفيدة جبران وجاءت بعنوان «التجار لعبوا دور السفراء في بدايات العلاقات الليبيةـ الفرنسية». كما نقرأ تقريرا بعنوان «فاطمة بالخيرات ترفع راية ليبيا في مغامرة أمير الشعراء».

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشر خبر رحيل المطرب الليبي عزالدين محمد كريم. كما نطالع تصريحات للكوميديان المصري ماجد كدواني وفيلمه المعروض حاليا في دور السينما.

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حركـة تغييـرات شتويـة فـي الكـرة الليبيـة

ومن الفن إلى الرياضة وتحت عنوان عريض يقول«حركـة تغييـرات شتويـة فـي الكـرة الليبيـة»، نقرأ موضوعا موسعا يتصدر الصفحة الرابعة عشر.

أيضا نطالع في الصفحة الخامسة عشر موضوعات متنوعة منها موضوع بعنوان «فرسان المتوسط ضيوف محاربي الصحراء في افتتاح شان 2023».