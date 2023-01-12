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المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة في طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 12 يناير 2023, 08:21 مساء
المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة في طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفدًا من أعيان وحكماء ونخب برقة المشاركين في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن اللقاء تمحور حول أهمية مشروع المصالحة الوطنية، الذي يتبناه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بالبلاد للانتخابات.

- تواصل أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
وانطلقت فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، الأحد الماضي، بحضور المنفي، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

ولا تزال فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية متواصلة، حيث جرت مناقشة خمس قضايا رئيسية أمس الأربعاء بحضور أكثر من 140 مشاركًا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، وفق المجلس.

ويستهدف الملتقى نقل توصيات محددة إلى المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها. ووفقًا للمجلس الرئاسي، فقد توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، فيما لا تزال بعض القضايا محل النقاش، «في بيئة إيجابية دون إقصاء لأحد».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أعيان برقة، الخميس 12 يناير 2023 (المجلس الرئاسي)
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