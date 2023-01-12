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بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 05:41 مساء
بعد حكم قضائي بوقف تنفيذها.. تشاووش أوغلو: الدبيبة أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «أبلغ تركيا بتمسكه بالاتفاق الخاص بالهيدروكربون» في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين يوم 3 أكتوبر 2022، بحسب تصريح نقلته وكالة «الأناضول».

ويأتي تصريح تشاووش أوغلو بعد يومين من إصدار محكمة استئناف طرابلس، حكمها يقضي بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات.

وقال تشووش أوغلو في تعليقه على الحكم الصادر في طرابلس بشأن إيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم «أجرينا اتصالات على الفور مع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد) الدبيبة»، مشيرا إلى أن «هذا القرار ليس الحكم النهائي».

وأكد تشاووش أوغلو أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا «تقف مع تركيا». وأضاف «... بعد كل شيء، اتفاقية التعاون هذه مهمة للغاية بالنسبة لهم كحكومة ودولة ليبية. قالوا إنهم وراء ذلك وسيتابعونه عن كثب» في إشارة إلى عزم حكومة الوحدة الوطنية متابعة القضية المنظورة أمام القضاء.

حكم قضائي بوقف تنفيذ اتفاق الهيدروكرونات الموقعة مع تركيا
وصدر الحكم عقب دعوى طعن تقدم بها خمسة محامين أمام المحكمة، وقالت المحامية ثريّا الطويبي في تصريح نقلته قناة «العربية» الإخبارية السعودية أمس الأربعاء، إن «محكمة استئناف طرابلس حكمت في الشق المستعجل للدعوى فحسب، بإيقاف تنفيذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوى لا بطلانها»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن الطعن في هذا الحكم في الشق المستعجل».

وأضافت الطويبي أن المحكمة «أحالت ملف الدعوى إلى التحقيق عبر مستشار محقق لينظر في حجج الطرفين، وعند استيفاء تقديم الحجج، تنتقل الدعوى إلى مرحلة الترافع اللفظي ثم تُحجز الدعوى إلى حين إصدار الحكم النهائي»، لافتة إلى أنه «يمكن للطرف الخاسر بعد صدور الحكم النهائي من محكمة استئناف طرابلس، أن يقدّم طعنًا أمام المحكمة العليا».

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وأثارت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا، ردود فعل واسعة النطاق داخل وخارج ليبيا، اعتبرت أن الحكومة غير مخولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات لأنها موقتة فضلا عن انتهاء ولايتها وسحب الثقة منها من طرف مجلس النواب وهو ما ترفضه الحكومة.

أسباب الحكم بوقف تنفيذ الاتفاقية
وأوضحت الطويبي أن مذكرة التفاهم «تخالف عدة قوانين ليبية، من بينها قانون النفط لأنها نصت على منح امتيازات لشركتين نفطيتين تركيتين في مناطق غير محددة»، مبينة أن ذلك «يخالف القانون الذي يحدد منح الامتياز عبر اختيار الشركة المتقدمة لعدد معين ومحدد من الأراضي».

كما بينت أن إحدى المواد في مذكرة التفاهم تنص على التعاون بين الشركات والحكومة الليبية لوضع مقترحات لتشريعات ليبية في النفط والغاز، معتبرة أن هذا «مخالف للإعلان الدستوري، لأن التشريع اختصاص أصيل مجلس النواب» ومخالفة أيضا لقانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، لأنها «أسندت بعض مهام المؤسسة للشركات التركية».

ولفتت المحامية الليبية إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في 3 أكتوبر 2022 «أخلت بحق الدولة الليبية في التقاضي عند النزاع وتنازلت عنه بأن نصّت على حلّ النزاع بالتشاور والتفاوض»، مرجحة أن يؤدي هذا إلى مشاكل مستقبلا.

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