المنفي يبحث مع السفير الجزائري المستجدات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وتطرق اللقاء إلى «الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس الرئاسي.

- اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

- اللافي: المصالحة الوطنية طريق الوصول للانتخابات

- نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

وفي وقت سابق اليوم، اختتمت أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس. وبدأت أعمال الملتقى الأحد الماضي تحت رعاية المجلس الرئاسي وبحضور المنفي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.