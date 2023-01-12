  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يبحث مع السفير الجزائري المستجدات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 03:35 مساء
المنفي يبحث مع السفير الجزائري المستجدات السياسية
لقاء المنفي مع السفير الجزائري، 12 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

وتطرق اللقاء إلى «الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وذلك بإجراء الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس الرئاسي.

- اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
- اللافي: المصالحة الوطنية طريق الوصول للانتخابات
- نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

وفي وقت سابق اليوم، اختتمت أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس. وبدأت أعمال الملتقى الأحد الماضي تحت رعاية المجلس الرئاسي وبحضور المنفي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

وشهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال أفريقيا

بحضور وفود من مصر وتونس.. طرابلس تستضيف اجتماع مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال ...
«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض

«ناسا» تعلن اقتراب المذنب الأخضر من الأرض
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالسنة الأمازيغية الجديدة
السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بالسنة الأمازيغية الجديدة
«الكهرباء»: إصلاح عطل بدائرة نقل طاقة بين محطتين في بنغازي
«الكهرباء»: إصلاح عطل بدائرة نقل طاقة بين محطتين في بنغازي
المنفي يبحث مع السفير الجزائري المستجدات السياسية
المنفي يبحث مع السفير الجزائري المستجدات السياسية
حبس عميد هراوة بتهمة اختلاس معدات مخصصة لمجابهة «كورونا»
حبس عميد هراوة بتهمة اختلاس معدات مخصصة لمجابهة «كورونا»
«دعم الاستقرار»: إحباط تهريب 10 آلاف لتر وقود بوادي بلعروق
«دعم الاستقرار»: إحباط تهريب 10 آلاف لتر وقود بوادي بلعروق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب
«التعليم العالي» توضح البيانات اللازمة لصرف منحة الطلاب...
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
المزيد
الدبيبة يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في طرابلس
الدبيبة يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في ......
الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السعودية
الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية ......
ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر الكوكايين والحشيش في بنغازي
ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر ......
«دعم الاستقرار»: إحباط تهريب 10 آلاف لتر وقود بوادي بلعروق
«دعم الاستقرار»: إحباط تهريب 10 آلاف لتر وقود بوادي بلعروق...
حبس عميد هراوة بتهمة اختلاس معدات مخصصة لمجابهة «كورونا»
حبس عميد هراوة بتهمة اختلاس معدات مخصصة لمجابهة «كورونا»...
المزيد