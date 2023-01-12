«الكهرباء»: إصلاح عطل بدائرة نقل طاقة بين محطتين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إصلاح فرق الصيانة بإدارة شبكات الجهد المتوسط بنغازي عطل على دائرة نقل طاقة بين محطتين في المدينة.

ويتعلق الأمر بدائرة نقل الطاقة الكهربائية رقم «2» الرابطة بين محطتي تحويل «سيدي منصور» و«اللدائن»، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادا للذروة الشتوية. والأسبوع الماضي أعلنت الشركة الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء «آبار مجي» جهد «11ك.ف» في مدينة ترهونة.

من أعمال إصلاح عطل بدائرة نقل طاقة بين محطتين في بنغازي، 12 يناير 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال إصلاح عطل بدائرة نقل طاقة بين محطتين في بنغازي، 12 يناير 2023. (شركة الكهرباء)