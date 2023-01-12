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الطاقم الطبي الكوري يتفقد المرافق الصحية في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 02:41 مساء
الطاقم الطبي الكوري يتفقد المرافق الصحية في الكفرة
الطاقم الطبي الكوري خلال تفقده أحد المرافق الصحية في الكفرة، 12 يناير 2023، (مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي)
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تفقد الطاقم الطبي الكوري المرافق الصحية في بلدية الكفرة اليوم الخميس.

وشملت الزيارة مركز الشهيد محمد ناصوف لطب وجراحة الأسنان، ومركز الريفي احويج للرعاية الصحية الأولية، وعيادة شهداء بوشوق المجمعة، ومجمع عيادات ليبيا بحي الشورى، حسب بيان مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي بالكفرة، على صفحته بموقع «فيسبوك».

واطلع الطاقم على جاهزية هذه المرافق، كما سيستمر في زيارة باقي المرافق، ومنها مستشفى شهداء الهواري وعيادة شهداء عفون وعيادة وبزيمة الجديدة.

وصول الطاقم الطبي الكفرة
وأول من أمس، وصل الطاقم الطبي إلى الكفرة، على متن طائرة خاصة، ويضم 38 عنصرا، في تخصصات «الجراحة العامة والتخدير والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والقلب والشرايين والعظام والباطنة والفم والأسنان والعلاج طبيعي»، إضافة إلى 12 عنصرا من التمريض التخصصي.

- وصول طاقم طبي كوري إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي في الكفرة

وأشاد مستشفى الشهيد عطية الكاسح بآمر كتيبة «سبل السلام» التابعة للقيادة العامة عبدالرحمن هاشم الذي «تحمل قيمة تأجير طائرة الشركة العالمية» التي نقلت الطاقم.

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