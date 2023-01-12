سفير تركيا يؤكد للمنفي دعم بلاده مشروع المصالحة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد سفير تركيا لدى ليبيا، كنان يلماز، دعم بلاده المجلس الرئاسي ومساعيه لتحقيق الاستقرار من خلال مشروع المصالحة الوطنية والوصول للاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

لقاء المنفي مع السفير الألماني

وأمس الأربعاء، التقى المنفي سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، حيث ثمن دور برلين ومساعيها لدعم العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية وقوانين توافقية لتحقيق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

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من جانبه، أعرب السفير الألماني عن دعم بلاده لأي مسار يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، مثمنا مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه ويشرف عليه المجلس الرئاسي، والجهود المتواصلة لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية من قبل المجلس.