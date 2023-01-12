اختتام الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، صباح اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس.

وألقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي كلمة في آخر أيام الملتقى، تحدث فيها عن قرب تنظيم مؤتمر جامع للمصالحة، الذي سيمهد لإجراء الانتخابات العامة.

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من جانبها، هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوريندال المجلس الرئاسي في ختام أسبوع من الحوار بشأن المصالحة في ليبيا.

وقالت هوريندال، عبر حسابها على موقع «تويتر»، «لقد رأيت شخصيا قيمة جهود المصالحة في العديد من البلدان بعد انتهاء حالات الصراع، ولذلك كان من دواعي سروري المشاركة، وأتطلع إلى رؤية تطور هذا العمل».