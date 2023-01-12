السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، واليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.53 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.