«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى الخليج

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على الساحل من الخُمس إلى الخليج، تصل سرعتها مساء اليوم إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ2.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.