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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى الخليج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 10:33 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى الخليج
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على الساحل من الخُمس إلى الخليج، تصل سرعتها مساء اليوم إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز الـ2.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة أحيانا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية، وتكون صباح الغد غربية على ساحل الخليج، وجنوبية غربية على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا نهار اليوم على ساحل شحات.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار.

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