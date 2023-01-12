حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 12 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال، وتكون جيدة الليلة وغدا الجمعة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، بقاء الطقس باردا نسبيا على معظم مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المناطق من طرابلس حتى سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من الغد، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة هذه الليلة وغدا تشمل معظم المناطق خاصة الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.