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شاهد في «وسط الخبر»: هل يتعلم الليبيون من التجربة السودانية في حراكهم السياسي؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 01:23 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هل يتعلم الليبيون من التجربة السودانية في حراكهم السياسي؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 11 يناير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على الدروس المستفادة من التجربة السياسية في السودان كأحدى الأزمات المتشابهة في جزئياتها مع الحالة الليبية التي تشهد تأزمًا وصراعًا في طريق التحول الديمقراطي.

وعرض البرنامج للصراع بين المكون العسكري والمدني في السودان وصولاً إلى التوقيع على اتفاقًا لإنهاء أزمة سياسية، وصفه المتابعون بالأساس الجيد لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي بالسودان، وسط ما يعتقد أنه صراع بين المكون العسكري الذي مكّن الآخر المدني لاستعادة السيطرة على السلطة.

- الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة

وفي ليبيا لا يزال الأفق منسدًا منذ تعذر إجراء الانتخابات بنهاية العامة 2021، وما تبعها من صراع على السلطة التنفيذية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، في حين يسجل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر حضورًا ميدانيًا، مع خلافات إزاء القاعدة الدستورية بشأن ترشح العسكريين للانتخابات.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذه المقارنة مع كل من: الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية لميس جديد، ورئيس قسم الأخبار بقناة النيل الأزرق السودانية أنور بدوي، والصحفي والمحلل السياسي خالد الفكي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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