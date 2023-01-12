حبس مسؤول بمؤسسة النفط على خلفية قضية «الوقود المغشوش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيقات في وقائع توريد كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بأن سلطة التحقيق واصلت التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تناول جزء آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد، والآثار المترتبة عليها.

وأضاف البيان أن المحقق واجه مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، حيث جرى مواجهته بالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية.

ولدى الانتهاء من إجراء استجواب المتهم، أمر المحقق بحبس المسؤول احتياطيًا على ذمة التحقيق، بحسب بيان مكتب النائب العام.

- حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات

توريد وقود غير مطابق للمواصفات

وأمس الثلاثاء أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفطن وذلك على خلفية القضية نفسها.

وذكرت النيابة أن التحقيقات أجريت بشأن جودة مادة وقود مركبات آلية، جرى توريدها إلى ليبيا منتصف العام الماضي؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج بالمركبات.

واضطلع المحقق في القضية بحصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، كما جمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن؛ وتلك التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المرعية.