أبوجناح يبحث مع قيادات عسكرية خطة تأمين العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع قيادات عسكرية تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطة الأمنية لتأمين العاصمة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لأبوجناح و«اللواء 444 قتال».

والتقى أبوجناح بمقر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، كل من آمر المنطقة اللواء عبدالقادر منصور، وآمر اللواء العقيد محمود حمزة، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش، والعميد طيار الطاهر شبيعان.

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك» إنه تباحث مع القيادات العسكرية حول سبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية، وتفقّد ساحات التدريب، والمرافق الصحية التابعة للواء واطلع على حجم تجهيزاتها وتابع سير العمل فيها.

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وأضاف «اللواء 444 قتال» أن أبوجناح اطلع خلال الزيارة على أعمال ومجهودات اللواء في فرض الأمن ومكافحة التهريب والجريمة، وقام بجولة داخل معسكر التكبالي حيث مقر «اللواء 444 قتال» اطلع خلالها على التدريبات اليومية التي يتلقاها أفراد اللواء.

إطلاق المرحلة الأولى لخطة تأمين طرابلس

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، يوم الإثنين، انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، وقال الوزير المكلف عماد الطرابلسي خلال كلمة بالمناسبة إن قسم البحث الجنائي هو الجهة المخولة بالقبض على المتهمين والخارجين عن القانون، وكذلك البحث عن الجرائم داخل المديرية.

وأضاف الطرابلسي أن قسم النجدة جرى دعمه بعد فترة طويلة من عدم الدعم، وهو الذي سيتولى تأمين الشارع وسيوجد في جميع التقاطعات والتمركزات، مع دعمه بضباط جدد من خريجي مراكز التدريب.

وأوضح وزير الداخلية المكلف أن المراحل التالية لخطة تأمين العاصمة طرابلس ستكون بدعم مديريات الأمن بطوق العاصمة، منوها بأن الخطة ستستمر لتشمل دعم باقي المديريات على مستوى ليبيا.

جولة أبوجناح بمعسكر التكبالي في طرابلس، الأربعاء 10 يناير 2022. (اللواء 444 قتال)

جولة أبوجناح بمعسكر التكبالي في طرابلس، الأربعاء 10 يناير 2022. (اللواء 444 قتال)

أبوجناح خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية بمعسكر التكبالي في طرابلس، الأربعاء 10 يناير 2022. (اللواء 444 قتال)

اجتماع أبوجناح مع القيادات العسكرية بمعسكر التكبالي في طرابلس، الأربعاء 10 يناير 2022. (اللواء 444 قتال)

جولة أبوجناح بمعسكر التكبالي في طرابلس، الأربعاء 10 يناير 2022. (اللواء 444 قتال)