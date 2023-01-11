المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، «على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أسس ديمقراطية وقانونية» وفق الوزارة.

جاء تأكيد المنقوش خلال اجتماع عقدته ظهر اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، خصص لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور السياسي لضمان أمن واستقرار ليبيا وصولا إلى مرحلة الاستقرار والازدهار الدائم».

ولا يزال ملف القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات محل تجاذب بين الأطراف السياسية التي لم تتمكن منذ أكثر من عام من حسمه للذهاب نحو الانتخابات التي ينتظرها 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في الانتخابات.