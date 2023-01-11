خلال اجتماعه في سبها.. مجلس وزراء حكومة باشاغا يؤبن الوزير عاشور المسماري

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الأول للعام 2023، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سبها والذي استُهل بتأبين وزير التعليم العالي الراحل عاشور المسماري «بحضور نجله أمجد كضيف شرف في الاجتماع» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وقبل مناقشة جدول الأعمال ألقى باشاغا كلمة تأبين للوزير الراحل، مذكرا بسيرته الحسنة ومناشطه في المحافل العلمية ومساهمته الفاعلة خلال مسيرته كوزير للتعليم العالي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، وما تمتع به الفقيد من صفات وأخلاق حميدة.

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ورحب باشاغا بأمجد عاشور المسماري، نجل الوزير الراحل، كضيف شرف في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء منذ رحيله، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

كما تحدث نائب رئيس الوزراء علي القطراني عقب كلمة باشاغا، مطالبا الحضور بالوقوف وقراءة سورة الفاتحة على فقيد الوطن، وألقى كلمة رثاء لروح الفقيد، مؤكدًا أنه «كان مثالًا يحتذى به في الخير ورافدًا للتميز»، ذاكرًا محاسنه «وإن غيبه الموت جسداً ولكن بقيت روحه خالده في قلوبنا».

اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

الزادمة خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال ترأسه اجتماع مجلس وزراء حكومته في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

القطراني خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

نجل وزير التعليم العالي الراحل عاشور المسماري خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أبوزريبة خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء حكومة باشاغا في سبها، الأربعاء 11 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)