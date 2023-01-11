حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، بحث ظهر اليوم الأربعاء خطة تنفيذ مشروعات المرافق في بنغازي وسبها في العام 2023.

جاء ذلك في اجتماع مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، وفق بيان حكومي.

وذكر البيان أن أهم هذه المشروعات «الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي في سبها، وإنشاء 4 جسور في بنغازي، بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات».

ومنذ مارس من العام الماضي، تتنازع السلطة في البلاد حكومتان إحداهما برئاسة الدبيبة في غرب البلاد، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب.

383 مشروعًا من مخصصات التنمية للعام المالي 2022

وخلال الاجتماع قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عرضًا تفصيليًا لخطة الجهاز التي تستهدف تنفيذ 383 مشروعًا من مخصصات التنمية للعام المالي 2022، واستكمال المشروعات الجارية، وحل المختنقات الأساسية في البلديات.

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وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال الاجتماع، ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية لأهمية هذه الخدمات للمواطنين، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لبدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع لأهميته، مشيرًا إلى ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة وإعطائها الأولوية في خطة وزارة الإسكان، ومعالجة المشاكل الأساسية في البلديات.