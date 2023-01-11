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إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:05 مساء
إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد فيروس «كورونا» المستجد، 27 نوفمبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 2 إلى 8 يناير الجاري. 

وقال المركز، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تسلم 83 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 82 عينة، فيما تعافت 22 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.

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الإصابات الإجمالية بـ«كورونا» في ليبيا
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 1.2%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و154 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و697 حالة، و20 حالة نشطة.

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