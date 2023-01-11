إصابة واحدة بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 2 إلى 8 يناير الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تسلم 83 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 82 عينة، فيما تعافت 22 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة.

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