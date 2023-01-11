هيئة البحث عن المفقودين: مطابقة الحمض النووي لــ6 جثث مجهولة الهوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، مطابقة 6 جثث مجهولة الهوية بعدما أجرت إدارة المختبرات عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة كمال السيوي، رئيس الهيئة، حيث إنه من المقرر إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة، وفق بيان صادر عن الهيئة، أمس الثلاثاء.

وفد من هيئة البحث والتعرف على المفقودين في بنغازي

على صعيد متصل، بدأ فريق من هيئة البحث والتعرف على المفقودين خلال زيارتهم إلى مدينة بنغازي وتواصلهم مع أهالي المفقودين بفتح 12 ملفا وأخذ 37 عينة مرجعية مع أهالي المفقودين.

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وشملت الزيارة التي جاءت بناء على مراسلة مكتب النائب العام، وبتكليف وحرص رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تسجيل كل البيانات المطلوبة لأهالي المفقودين للتواصل عند ظهور العينات المرجعية التي أحيلت إلى إدارة المختبرات.

اجتماع في الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، 11 يناير 2022. (هيئة البحث عن المفقودين)