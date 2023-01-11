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ترشيدا للنفقات.. «المالية» تطلب من الجهات العامة تقرير الإيرادات والمصروفات خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 02:02 مساء
ترشيدا للنفقات.. «المالية» تطلب من الجهات العامة تقرير الإيرادات والمصروفات خلال 2022
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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طلبت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من جميع القطاعات والوحدات الإدارية تزويدها بتقرير الإيرادات والمصروفات عن الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، وذلك في موعد أقصاه 15 يناير الجاري.

جاء ذلك في كتاب إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمستشفيات والمراكز الطبية، بتاريخ التاسع من يناير، منشور اليوم الأربعاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

حجب النفقات التسييرية للجهات غير الملتزمة
ويأتي هذا الطلب في إطار «تنفيذ سياسة ترشيد الإنفاق العام، المبنية على منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 6 للعام 2022»، حسب الكتاب.

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وقالت الوزارة إنها ستلجأ إلى حجب مخصصات الباب الثاني (النفقات التسييرية) عن كل قطاع أو وحدة إدارية يثبت عدم التزامها.

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