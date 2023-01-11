ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الدولار إلى 5.12 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتفاع اليورو واستقرار الإسترليني

وزاد سعر اليورو إلى 5.48 دينار مقابل 5.47 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.67 دينار، وانخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 228 دينارًا مقابل 229 دينارًا أمس.