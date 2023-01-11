بلدية سرت توقع دفعة جديدة من صكوك تعويضات المساكن المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

وقع عميد بلدية سرت مختار المعداني 159 صكًا لتعويضات المساكن المتضررة جراء الحرب في العام 2011. وحسب الصفحة الرسمية للبلدية، فقد بلغ عدد الصكوك الموقعة للمستفيدين 655 من أصل 943 صكًا.

- «الإسكان»: اجتماع لتعويض أصحاب المباني المتضررة في 5 مناطق

- بلدية سرت توزع الدفعة الأولى من التعويضات المالية

18 مليون دينار لـ943 مستفيدا من التعويضات

وفي ديسمبر الماضي، بدأت اللجنة المكلفة ببلدية سرت إجراءات توزيع صكوك التعويضات المالية للضحايا على 139 شخصًا من المستهدفين بالدفعة الأولى.

وتبلغ القيمة الإجمالية المالية 18 مليون دينار ليبي مخصصة لـ943 مستفيدا من التعويضات.