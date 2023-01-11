السوق الرسمية: استقرار الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وهو المستوى نفسه الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وحافظ متوسط سعر الجنيه الإسترليني على 5.82 دينار، واليورو على 5.14 دينار.