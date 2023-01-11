السوق الرسمية: استقرار الدولار والإسترليني في السوق الرسمية...

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.
واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وهو المستوى نفسه الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وحافظ متوسط سعر الجنيه الإسترليني على 5.82 دينار، واليورو على 5.14 دينار.
أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وارتفع الدينار التونسي عند 1.53 دينار تونسي مقابل 1.53 دينار ليبي. واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
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