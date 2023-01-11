الخارجية الإماراتية تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ليبيا الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية البراءة القنصلية لعبدالرحمن حسين الياسر، القنصل العام لدولة ليبيا في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.

ورحب الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، بالقنصل العام الليبي بمناسبة تعيينه. وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الشقيقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

ما هي البراءة القنصلية؟

عند تعيين قنصل جديد لدولة، ‏يحمل رئيس البعثة القنصلية معه خطاب التعيين الذي يصدر من دولته أو ما يسمى براءة قنصلية، أو سندًا مماثلاً أو وثيقة تتضمن صفته واسمه كاملا ودرجته ومرتبته ودرجة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية التي سيباشر فيها عمله.

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ونصت المادة 11/1 من اتفاقية فيينا للعام 1963، على أن يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة- على شكل براءة أو سند مماثل- تقوم بإعدادها ‏الدولة الموفدة، يثبت فيها بصفة عامة اسمه ‏الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاصه ومقر البعثة القنصلية ويمكن أن يستعاض عن البراءة القنصلية أو السند الممائل بإبلاغ عن التعيين.