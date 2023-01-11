«الصحة»: قافلة طبية تجري 55 عملية جراحية في غات

القاهرة - بوابة الوسط

سيّر مركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الجنوبية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قافلة طبية إلى بلدية غات تضم أطباء واستشاريين؛ أجرت 55 عملية جراحية خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد الكشوفات الطبية التي أجرتها الفرق الطبية في زيارتها التي استمرت 4 أيام داخل مستشفى غات العام 423 كشفًا طبيًا في جميع التخصصات، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 55 عملية جراحية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وبلغ عدد العمليات الجراحية العامة التي أجراها الفريق 27 عملية، فيما بلغ عدد عمليات الأنف والأذن والحنجرة 17 عملية، وبلغ عدد عمليات النساء والولادة 4 عمليات، في حين أجرى الفريق 7 عمليات مسالك بولية.

كما أجريت عمليات باستخدام المنظار العلوي بالتعاون مع مستشفى قيرة القروي، فضلًا عن إجراء عملية استئصال لحميات من الرحم مع وجود التصاقات في الأمعاء.

إحدى العمليات التي أجرتها القافلة.

أحد الكشوفات.