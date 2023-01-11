«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة، على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تأثر الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي برياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، تتحول إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة، وغربية على ساحل الخمس، سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و3.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون غدا خفيف الموج على ساحل زوارة وطرابلس.
- درجات الحرارة تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية.
- الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و3.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.
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