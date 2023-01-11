حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 11 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة على الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، وتكون جيدة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.