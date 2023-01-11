افتتاح معرض المصارف والتأمينات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور سهيل أبوشيحة، المعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار بأرض معرض طرابلس الدولي، الذي يستمر حتى الغد الخميس.

وأكد أبوشيحة، خلال الافتتاح أمس الثلاثاء، أهمية المعرض في الترويج لقطاعي المصارف والتأمين، الذين يمثلان ثاني أكبر نسبة بالناتج المحلي بعد النفط، مؤكدا ضرورة تطوير عمل القطاع المصرفي، واستكمال مشاريع قاعدة البيانات الأساسية لوثائق التأمين المنفذة من قبل هيئة الإشراف على التأمين التابع للوزارة، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للإعلام «تيفا إكسبو» 2022

- النيجر تستضيف الدورة الثانية من معرض «صنع في ليبيا» مارس المقبل

وأثنى على عمل مصرف الوحدة لحصوله على شهادة «أيزو 27001 للبيئة سويفت»، وهو أول مصرف يتحصل عليها على المستوى المحلي والأفريقي.

حضر فعاليات الافتتاح وكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة، ووكيل وزارة الشباب ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض، ومدير عام معرض طرابلس الدولي، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ولفيف من المشاركين والمهتمين، كما يشارك بالمعرض عدد من الهيئات وشركات التأمين و المصارف التجارية.

جانب من الحضور في المعرض.

جانب من الحضور في المعرض.