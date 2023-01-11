الحويج يبحث وضع آلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع مدير إدارة فروع المنطقة الغربية بالمصرف «الريفي»، ومدير عام مصرف «السراي» للتجارة والاستثمار، بحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام صندوق الائتمان، وفق بيان صادر، الثلاثاء، عن وزارة الاقتصاد.

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وأوضح الحويج أن الآلية تدخل في إطار خطة عمل الوزارة لعام 2023، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام، فضلا عن دورها المهم في عملية التنمية الاقتصادية.

اجتماع الحويج مع مسؤولين بمصرفي «الريفي»، و«السراي»، 10 يناير 2023. (وزارة الاقتصاد)

اجتماع الحويج مع مسؤولين بمصرفي «الريفي»، و«السراي»، 10 يناير 2023. (وزارة الاقتصاد)