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مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 09:33 مساء
مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية)
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دان المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، بـ«أشد العبارات» الاعتداء على منزل عضوة مجلس النواب عن مدينة جنزور، سارة السويح، وحض على القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وشدد المجلس في بيان، على ضرورة اضطلاع الجهات الأمنية والضبطية بدورها في حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

- «النواب» يدين الاعتداء على منزل عضوة المجلس عن جنزور سارة السويح

مجلس النواب يدين الاعتداء.. ويطالب النائب العام بإجراءات
وفي وقت سابق، دان مجلس النواب «بأشد العبارات» الاعتداء على النائبة سارة السويح، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وقال المجلس «إن مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف «آر بي جي»، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة، حسب بيان بتاريخ أمس الإثنين، منشور اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، دون الإشارة إلى توقيت وقوع الاعتداء.

وأضاف أن الهجوم جاء «لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب»، متابعًا أن تلك الواقعة «لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم».

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