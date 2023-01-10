«البحث عن المفقودين» تعلن التعرف على هوية 6 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية ست جثث مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA».

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحليل البصمة الوراثية «DNA» برئاسة رئيس الهيئة كمال السيوي؛ وذلك لمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع المراجعة والتدقيق مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

- استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقبرة بطريق سالم بن علي في ترهونة

- استخراج 8 جثث مجهولة الهوية من المكب العام بترهونة (صور)

- هيئة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية 8 جثث مجهولة

وخلُص الاجتماع إلى إحالة تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بالخصوص.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 3 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جرى اكتشافها بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة من قبل فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة.

اجتماع لمسؤولي هيئة البحث عن المفقودين، 10 يناير 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)

اجتماع لمسؤولي هيئة البحث عن المفقودين، 10 يناير 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)