شاهد في «اقتصاد بلس».. رحلة إيرادات النفط الليبي في 6 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس»، المذاع مساء الثلاثاء على قناة «الوسط wtv»، الضوء على استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا، ورحلة إيرادت النفط الليبي في ستة أعوام.

وأفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء بأن تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا عاد إلى مستويات 7 و8 ملايين متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و6 يناير والتراجع في اليومين التاليين.

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ووفقًا لخريطة «سنام» مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليتة الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله على 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الخريطة نفسها إلى أن التدفقات التي تصل إلى جيلا في 5 و6 يناير بلغت (صفر).

كما عرجت الحلقة على الاكتشافات النفطية وقدرتها على تحقيق التطلعات الليبية بإنناج مليوني برميل نفط يوميًا.