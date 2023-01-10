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المنقوش تبحث تجهيزات اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 04:50 مساء
المنقوش تبحث تجهيزات اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب في طرابلس
اجتماع المنقوش مع مديري الإدارات بوزارة الخارجية، الثلاثاء 10 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
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عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، رئيسة الدورة العادية الـ158 لمجلس وزراء الجامعة العربية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات السياسية بالوزارة لبحث ومناقشة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية؛ لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في العاصمة طرابلس الفترة القريبة المقبلة، وفق ما أعلنته الوزارة.

وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المنقوش بحثت مع مديري الإدارات السياسية بالوزارة سبل تطوير العمل بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة، وذلك في إطار متابعتها سير خطة العمل الموضوعة للعام 2023 ومتابعة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

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وقالت الوزارة إن المنقوش أعطت خلال الاجتماع تعليماتها إلى مديري الإدارات ومسؤولي الوزارة بتسخير كل الإمكانات؛ لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملهم وتطوير أدائهم بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية ويعزز المصلحة العامة.

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