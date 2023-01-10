«النواب» يدين الاعتداء على منزل عضوة المجلس عن جنزور سارة السويح

القاهرة - بوابة الوسط

دان مجلس النواب «بأشد العبارات» الاعتداء على منزل عضوة المجلس عن مدينة جنزور، سارة السويح، مطالبا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة

وقال المجلس «إن مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف «آر بي جي»، ما أدى إلى تدميره وترويع جيرانها وأهالي المنطقة، حسب بيان بتاريخ أمس الإثنين، منشور اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، دون الإشارة إلى توقيت وقوع الاعتداء.

وأضاف أن الهجوم جاء «لممارستها عملها الديمقراطي، ومواقفها كممثلة لناخبيها في مجلس النواب»، متابعا أن تلك الواقعة «لن تثني النواب عن ممارسة أعمالهم في تمثيل مناطقهم وناخبيهم».