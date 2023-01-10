تاياني: سأذهب إلى تركيا قريبا لمناقشة الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن نيته زيارة تركيا قريبا لبحث الملف الليبي.

وقال تاياني في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، حول قضية المهاجرين غير الشرعيين: «سأذهب إلى تركيا قريبا، وذلك لمعالجة المسألة الليبية أيضا»، مشيرا إلى أن ليبيا وتونس هما نقطتا الانطلاق الرئيسية الأخرى للمهاجرين، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أهمية معالجة قضية الهجرة على عدة جبهات، والعمل على المستوى الأوروبي في هذا الإطار، لافتا إلى اجتماع أمس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الذي تناول القضية نفسها، وعقب: «اتخذت خطوات للأمام في اتجاه التحرك الأوروبي».

تاياني وميلوني يخططان لزيارة ليبيا

وسبق أن صرح تاياني، بشأن خططه لزيارة ليبيا رفقة ميلوني، إلا أنه اشترط «وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات»، دون أن يحدد موعد القيام بها.

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وتحدث، في تصريح إلى جريدة «لاستامبا» نهاية العام الماضي، عن اعتبار روما مسألة إجراء الانتخابات في ليبيا «أمرا استراتيجيا»، كما لفت إلى أنه سيناقش في الزيارة المرتقبة ملف المهاجرين، وذلك مع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.