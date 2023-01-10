رصدت 21 رحلة مشبوهة.. «إيريني» تكشف حصيلة نشاطها خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عملية «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، رصد 21 رحلة مشبوهة من أصل 1085 رحلة وصلت إلى ليبيا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وحققت القوات المشاركة في العملية، مع 348 سفينة تجارية من أصل 8146 سفينة، وذلك عبر اللاسلكي، كما أجرت 12 زيارة على متن السفن بموافقة قادتها من أصل 420 سفينة، كما راقبت 25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية، حسب التقرير الشهري، الذي نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

أنشطة «إيريني» منذ إطلاقها

ومنذ بدايتها، فتشت «إيريني»، 25 سفينة مشبوهة، وفي ثلاث مناسبات، صادرت إيريني شحنة اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأجرت العملية أيضًا تفتيشا لـ8146 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، وزارت 420 سفينة بموافقة القائمين عليها، وفق الوكالة الإيطالية.

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وحققت العملية في 1085 رحلة جوية مشبوهة، وراقبت 25 مطارا و16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.

وأحالت العملية إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة 75 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نفذت 57 منها.